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Фомин: я один из самых стабильных игроков РПЛ и сборной за последние три года

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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал свою игру на старте сезона в чемпионате России.

«Чувствую себя уверенно. За последние три года я один из самых стабильных игроков лиги и сборной. Стараюсь держать уровень, стабильность и двигаться вперёд», — цитирует игрока iz.ru.

Фомин принял участие в трёх матчах московского клуба в РПЛ, но не смог отличиться результативными действиями. «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав четыре очка в трёх играх.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе «Динамо» не стали комментировать состояние Дениса Макарова.

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