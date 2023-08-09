«Спартак» одержал пять побед в пяти первых матчах нового сезона

Московский «Спартак» в первых пяти матчах нового сезона добился пяти побед.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24 красно-белые обыграли «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1). В Кубке России — «Краснодар» (2:1) и «Пари Нижний Новгород» (5:4).

Старт в сезоне-2023/24 стал лучшим для московского клуба. В восьми сезонах москвичи начинали с четырёх побед при одной ничьей.

Ранее бывший полузащитник итальянского «Интера» Игорь Шалимов заявил, что гол полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России с «Пари Нижний Новгород» был отменён ошибочно.