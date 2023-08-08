Форвард «Спартака» Бальде не рассматривает предложений от других клубов

Федерико Пасторелло, футбольный агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, дал понять, что сенегальский форвард не намерен уходить из столичного клуба.

«Нет, не рассматриваем предложений по Бальде, он хочет остаться в «Спартаке», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

Бальде в трёх матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 провёл на поле 16 минут. 28-летний сенегалец в матче Кубка России с «Краснодаром» (2:1) отыграл 84 минуты, но не отметился результативными действиями.

Ранее бывший защитник сборной России по футболу Владимир Гранат заявил, что «Спартаку» стоит первым делом усилить линию обороны.