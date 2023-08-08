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Форвард «Спартака» Бальде не рассматривает предложений от других клубов

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Федерико Пасторелло, футбольный агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, дал понять, что сенегальский форвард не намерен уходить из столичного клуба.
Форвард «Спартака» Бальде не рассматривает предложений от других клубов
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Нет, не рассматриваем предложений по Бальде, он хочет остаться в «Спартаке», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

Бальде в трёх матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 провёл на поле 16 минут. 28-летний сенегалец в матче Кубка России с «Краснодаром» (2:1) отыграл 84 минуты, но не отметился результативными действиями.

Ранее бывший защитник сборной России по футболу Владимир Гранат заявил, что «Спартаку» стоит первым делом усилить линию обороны.

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