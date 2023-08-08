В IIHF по-прежнему против снятия санкций с российского хоккея
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«SIF поддерживает решение IIHF не допускать Россию и Белоруссию к участию в международных турнирах в сложившейся ситуации. Сейчас допуск совершенно немыслим», — цитирует Ларссона Expressen.
Он напомнил, что санкции будут действовать в сезоне-2023/2024.
В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.
Ранее Люк Тардиф заявил, что вопрос возвращения российских спортсменов будет рассмотрен в марте 2024 года.