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В IIHF по-прежнему против снятия санкций с российского хоккея

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Президент Шведской хоккейной ассоциации (SIF) Андерс Ларссон дал понять, что не стоит в ближайшее время ждать снятия санкций с России.
В IIHF по-прежнему против снятия санкций с российского хоккея
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«SIF поддерживает решение IIHF не допускать Россию и Белоруссию к участию в международных турнирах в сложившейся ситуации. Сейчас допуск совершенно немыслим», — цитирует Ларссона Expressen.

Он напомнил, что санкции будут действовать в сезоне-2023/2024.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее Люк Тардиф заявил, что вопрос возвращения российских спортсменов будет рассмотрен в марте 2024 года.

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