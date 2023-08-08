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Карпин — о матче Кубка России по футболу с «Уралом»: была равная игра

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что его коллектив мог добиться положительного результата в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу с екатеринбургским «Уралом».
Карпин — о матче Кубка России по футболу с «Уралом»: была равная игра
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я бы не сказал, что что-то прям не получилось. Была равная игра. В конце, понятно, были выходы у соперника. Потому что нам надо было отыгрываться, мы уже не так внимательно играли сзади», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Он напомнил, что в центре защиты у «Ростова» играл один футболист из дубля и Денис Терентьев, для которого это первый матч в карьере на такой позиции.

«Дали время поиграть футболистам, у которых было мало игровой практики. Лангович набирает форму, по плану должен был сыграть 45 минут», — добавил Карпин.

Игра группы В завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Виктора Гончаренко. Победный мяч забил Александр Юшин (41-я минута).

После двух туров «Ростов» и «Урал» набрали по три очка.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» разгромили «Ростов» в третьем туре РПЛ.

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