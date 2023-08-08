Карпин — о матче Кубка России по футболу с «Уралом»: была равная игра
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Я бы не сказал, что что-то прям не получилось. Была равная игра. В конце, понятно, были выходы у соперника. Потому что нам надо было отыгрываться, мы уже не так внимательно играли сзади», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Он напомнил, что в центре защиты у «Ростова» играл один футболист из дубля и Денис Терентьев, для которого это первый матч в карьере на такой позиции.
«Дали время поиграть футболистам, у которых было мало игровой практики. Лангович набирает форму, по плану должен был сыграть 45 минут», — добавил Карпин.
Игра группы В завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Виктора Гончаренко. Победный мяч забил Александр Юшин (41-я минута).
После двух туров «Ростов» и «Урал» набрали по три очка.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» разгромили «Ростов» в третьем туре РПЛ.