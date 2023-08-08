Габулов — о списке «33 лучших футболиста»: тройка лучших вратарей справедлива
- РИА Новости
«Я считаю, что тройка лучших вратарей справедлива и объективна. Они надёжно играли весь сезон. Эти голкиперы совершали яркие спасения и действовали стабильно, практически без ошибок. Матвея Сафонова нет в списке, поскольку он провёл нестабильный чемпионат, а это ключевой фактор для вратаря. По той же причине в рейтинге нет Александра Селихова, Александра Максименко, Антона Шунина», — заявил Габулов RT.
Ранее сообщалось, что Вячеслав Колосков считает справедливым признание Пиняева лучшим молодым футболистом прошлого сезона.