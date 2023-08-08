Узнать больше

Габулов — о списке «33 лучших футболиста»: тройка лучших вратарей справедлива

Короткая ссылка
Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о списке «33 лучших футболиста» сезона-2022/23.
Габулов — о списке «33 лучших футболиста»: тройка лучших вратарей справедлива
  • РИА Новости

«Я считаю, что тройка лучших вратарей справедлива и объективна. Они надёжно играли весь сезон. Эти голкиперы совершали яркие спасения и действовали стабильно, практически без ошибок. Матвея Сафонова нет в списке, поскольку он провёл нестабильный чемпионат, а это ключевой фактор для вратаря. По той же причине в рейтинге нет Александра Селихова, Александра Максименко, Антона Шунина», — заявил Габулов RT.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Колосков считает справедливым признание Пиняева лучшим молодым футболистом прошлого сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить