Габулов — о списке «33 лучших футболиста»: тройка лучших вратарей справедлива

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о списке «33 лучших футболиста» сезона-2022/23.

«Я считаю, что тройка лучших вратарей справедлива и объективна. Они надёжно играли весь сезон. Эти голкиперы совершали яркие спасения и действовали стабильно, практически без ошибок. Матвея Сафонова нет в списке, поскольку он провёл нестабильный чемпионат, а это ключевой фактор для вратаря. По той же причине в рейтинге нет Александра Селихова, Александра Максименко, Антона Шунина», — заявил Габулов RT.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Колосков считает справедливым признание Пиняева лучшим молодым футболистом прошлого сезона.