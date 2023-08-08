Колосков считает справедливым признание Пиняева лучшим молодым футболистом прошлого сезона

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев продемонстрировал наилучшие результаты среди молодых игроков в сезоне-2022/23.

«Пиняев заслужил звание лучшего молодого футболиста сезона. Это справедливо», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Пиняев выступал за самарские «Крылья Советов» и «Локомотив». Суммарно 18-летний полузащитник забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» назвали условие ухода Пиняева из клуба.