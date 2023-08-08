Колосков считает справедливым признание Пиняева лучшим молодым футболистом прошлого сезона
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«Пиняев заслужил звание лучшего молодого футболиста сезона. Это справедливо», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне Пиняев выступал за самарские «Крылья Советов» и «Локомотив». Суммарно 18-летний полузащитник забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» назвали условие ухода Пиняева из клуба.