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Колосков считает справедливым признание Пиняева лучшим молодым футболистом прошлого сезона

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев продемонстрировал наилучшие результаты среди молодых игроков в сезоне-2022/23.
Колосков считает справедливым признание Пиняева лучшим молодым футболистом прошлого сезона
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Пиняев заслужил звание лучшего молодого футболиста сезона. Это справедливо», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Пиняев выступал за самарские «Крылья Советов» и «Локомотив». Суммарно 18-летний полузащитник забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» назвали условие ухода Пиняева из клуба.

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