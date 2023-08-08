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Юрист «Спартака»: Газизова могут признать банкротом

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Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова не исключила, что руководство столичного клуба может обратиться в суд, чтобы признать бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова банкротом.
Юрист «Спартака»: Газизова могут признать банкротом
  • РИА Новости

«Будем добиваться возмещения, а если его не последует, то будем через суд добиваться признания Шамиля Камильевича банкротом», — цитирует Завьялову РИА Новости.

Она напомнила, что руководство «Спартака» с самого первого иска публично предлагало Газизову найти компромисс.

«Худой мир, как говорится, лучше доброй войны. Всегда высказывались о нём корректно, тогда как он часто был несдержан. За всё это время никаких прямых контактов так и не было — только через суд или СМИ», — добавила Завьялова.

Октябрьский суд Башкирии удовлетворил иск «Спартака» в конце января и взыскал с Газизова 92 млн рублей. 8 августа верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

Ранее Газизов рассказал, как сливается информация из «Уфы» в СМИ.

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