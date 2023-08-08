Юрист «Спартака»: Газизова могут признать банкротом
- РИА Новости
«Будем добиваться возмещения, а если его не последует, то будем через суд добиваться признания Шамиля Камильевича банкротом», — цитирует Завьялову РИА Новости.
Она напомнила, что руководство «Спартака» с самого первого иска публично предлагало Газизову найти компромисс.
«Худой мир, как говорится, лучше доброй войны. Всегда высказывались о нём корректно, тогда как он часто был несдержан. За всё это время никаких прямых контактов так и не было — только через суд или СМИ», — добавила Завьялова.
Октябрьский суд Башкирии удовлетворил иск «Спартака» в конце января и взыскал с Газизова 92 млн рублей. 8 августа верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу.
Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
Ранее Газизов рассказал, как сливается информация из «Уфы» в СМИ.