Плеттенберг: Мбаппе ещё не решил по поводу своего участия в первом матче ПСЖ в сезоне

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ещё не принял решения по поводу своего участия в матче первого тура Лиги 1 с «Лорьяном».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, игрок должен определиться со своим будущим до конца этой недели. Встреча первого тура пройдёт 12 августа.

Напомним, что Мбаппе был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. Футболист по-прежнему намерен остаться у парижан до конца контракта, который истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Мбаппе продолжит тренировки отдельно от основной команды ПСЖ.