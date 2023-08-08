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«Факел» обратился к болельщикам после трёх поражений подряд в РПЛ

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Воронежский «Факел» опубликовал обращение к болельщикам, в котором сказано, что команда настроена на дальнейшую борьбу в чемпионате России.
«Факел» обратился к болельщикам после трёх поражений подряд в РПЛ
  • РИА Новости

«Мы понимаем, что начало сезона вышло неудачным. Мы знали, что второй сезон на уровне РПЛ будет намного тяжелее, чем первый. Несмотря на это, никто не опустит руки. Ни один тренер, игрок или сотрудник», — говорится в заявлении.

Воронежская команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, не набрав очков. «Факел» потерпел поражения от «Ростова» (1:2), «Локомотива» (1:4) и «Балтики» (1:2).

Ранее сообщалось, что ЦСКА планирует начать матч с «Факелом» с минуты молчания в память о Вениамине Мандрыкине.

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