Агент: если Тюкавин станет лучшим бомбардиром РПЛ, он получит €500 тысяч

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о бонусе игроку за получение звания лучшего бомбардира чемпионата России.

«Могу одну тайну раскрыть: если Костя станет лучшим бомбардиром чемпионата, он получит бонус €500 тыс. Хотим его заработать», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

После трёх туров РПЛ Тюкавин забил три гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира. Лидером является нападающий ЦСКА Фёдор Чалов (четыре).

Ранее сообщалось, как Тюкавин ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо».