Агент: если Тюкавин станет лучшим бомбардиром РПЛ, он получит €500 тысяч
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«Могу одну тайну раскрыть: если Костя станет лучшим бомбардиром чемпионата, он получит бонус €500 тыс. Хотим его заработать», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».
После трёх туров РПЛ Тюкавин забил три гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира. Лидером является нападающий ЦСКА Фёдор Чалов (четыре).
Ранее сообщалось, как Тюкавин ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо».