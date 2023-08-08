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Агент: если Тюкавин станет лучшим бомбардиром РПЛ, он получит €500 тысяч

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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о бонусе игроку за получение звания лучшего бомбардира чемпионата России.
Агент: если Тюкавин станет лучшим бомбардиром РПЛ, он получит €500 тысяч
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Могу одну тайну раскрыть: если Костя станет лучшим бомбардиром чемпионата, он получит бонус €500 тыс. Хотим его заработать», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

После трёх туров РПЛ Тюкавин забил три гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира. Лидером является нападающий ЦСКА Фёдор Чалов (четыре).

Ранее сообщалось, как Тюкавин ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо».

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