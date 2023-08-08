СЭ: Барриосу грозит дисквалификация на срок от трёх до шести матчей

Полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу, удалённому в игре третьего тура чемпионата России с «Динамо» (2:3), грозит дисквалификация на срок до шести встреч лиги.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист влетел шипами в голеностоп полузащитнику бело-голубых Денису Макарову. После просмотра VAR арбитр принял решение показать колумбийцу красную карточку.

Такое нарушение правил игры наказывается дисквалификацией футболиста на срок до трёх матчей. При этом есть пункт, «если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями не имеет возможности принимать участие в тренировках и/или матчах по истечении 15 дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к игроку, совершившему нарушение, применяется дополнительная санкция в виде дисквалификации на три матча».

Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять).

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит удаление Барриоса в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» 9 августа.