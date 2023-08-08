Болельщики «Барселоны» оскорбляли Дембеле перед матчем с «Тоттенхэмом»

Фанаты «Барселоны» оскорбляли нападающего Усмана Дембеле перед тренировкой накануне Кубка Гампера.

По информации Sport.es, несмотря на то что игрок в скором времени перейдёт в «Пари Сен-Жермен», он был вызван на матч с «Тоттенхэмом» в рамках Кубка Гампера. Фанаты оскорбляли футболиста, когда клубный автобус подъезжал к стадиону перед финальной тренировкой.

Напомним, француз в скором времени перейдёт в парижскую команду за €50 млн.

Ранее сообщалось, что часть игроков «Барселоны» уже знают о намерении Дембеле перейти в ПСЖ.