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Болельщики «Барселоны» оскорбляли Дембеле перед матчем с «Тоттенхэмом»

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Фанаты «Барселоны» оскорбляли нападающего Усмана Дембеле перед тренировкой накануне Кубка Гампера.
Болельщики «Барселоны» оскорбляли Дембеле перед матчем с «Тоттенхэмом»
  • Gettyimages.ru

По информации Sport.es, несмотря на то что игрок в скором времени перейдёт в «Пари Сен-Жермен», он был вызван на матч с «Тоттенхэмом» в рамках Кубка Гампера. Фанаты оскорбляли футболиста, когда клубный автобус подъезжал к стадиону перед финальной тренировкой.

Напомним, француз в скором времени перейдёт в парижскую команду за €50 млн.

Ранее сообщалось, что часть игроков «Барселоны» уже знают о намерении Дембеле перейти в ПСЖ.

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