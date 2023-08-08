Фанаты Месси устроили драку во время матча с «Далласом»

Фанаты нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси устроили драку во время матча 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом».

По информации Daily Mail, четверо мужчин и одна девушка устроили драку на трибунах. На одном из болельщиков была надета футболка Месси. По итогам инцидента был задержан один мужчина.

7 августа «Интер Майами» одержал победу над «Далласом» в матче 1/8 финала Кубка лиг. Основное время завершилось со счётом 4:4. В серии пенальти сильнее оказались игроки из Майами — 5:3.

В составе победителей двумя забитыми мячами отметился Лионель Месси. Для него дубль стал третьим подряд.

Ранее тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о зависимости команды от Месси.