Агапитов — о недопуске на ЧМ: российские тяжелоатлеты отказались подписывать декларацию
«Предлагающие условия допуска нарушают Олимпийскую хартию и устав международной федерации. Наши спортсмены отказались подписывать декларацию.
Мы готовы выступать на международных стартах на равных условиях для всех спортсменов», — приводит слова Агапитова Sport24.
Исполком IWF утвердил список нейтральных спортсменов из 12 белорусских тяжелоатлетов.
Турнир пройдёт с 4 по 17 сентября в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что IWF потребовала от российских тяжелоатлетов письменного отказа от поддержки СВО.