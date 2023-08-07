Агапитов — о недопуске на ЧМ: российские тяжелоатлеты отказались подписывать декларацию

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал недопуск российских спортсменов до чемпионата мира.

«Предлагающие условия допуска нарушают Олимпийскую хартию и устав международной федерации. Наши спортсмены отказались подписывать декларацию.

Мы готовы выступать на международных стартах на равных условиях для всех спортсменов», — приводит слова Агапитова Sport24.

Исполком IWF утвердил список нейтральных спортсменов из 12 белорусских тяжелоатлетов.

Турнир пройдёт с 4 по 17 сентября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что IWF потребовала от российских тяжелоатлетов письменного отказа от поддержки СВО.