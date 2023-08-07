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Кучаев — о трансферах ЦСКА: считаем, что даже с таким составом мы можем выигрывать

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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался об отсутствии дорогих трансферов.

«Ни один футболист из нынешней команды не должен думать о том, что невозможно бороться ни за что с таким составом. Иначе можно вообще не выходить на поле. Мы считаем, что даже с таким составом мы можем выигрывать», — приводит слова Кучаева Sport24.

За три тура чемпионата России по футболу ЦСКА набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее Кучаев ответил на вопрос, чем планирует заниматься после завершения карьеры футболиста.

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