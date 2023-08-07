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Президент «Атлетико Тальерес»: «Краснодар» не хочет платить за Валоеса столько, сколько он стоит

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Президент «Атлетико Тальерес» Андрес Фасси заявил, что «Краснодар» не хочет платить за Диего Валоеса столько, сколько он стоит.
Президент «Атлетико Тальерес»: «Краснодар» не хочет платить за Валоеса столько, сколько он стоит
  • Gettyimages.ru

«Краснодар» больше не звонил нам. Клуб не хочет платить за игрока столько, сколько он стоит. Но это не конец», — приводит слова Фасси Sport24.

В сезоне-2022/23 26-летний колумбиец сыграл за команду в 24 матчах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €5,50 млн.

Ранее сообщалось, что «Антальяспор», «Коньяспор» и «Фатих Карагюмрюк» отказались подписывать Сулейманова.

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