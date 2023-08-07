Президент «Атлетико Тальерес»: «Краснодар» не хочет платить за Валоеса столько, сколько он стоит

Президент «Атлетико Тальерес» Андрес Фасси заявил, что «Краснодар» не хочет платить за Диего Валоеса столько, сколько он стоит.

«Краснодар» больше не звонил нам. Клуб не хочет платить за игрока столько, сколько он стоит. Но это не конец», — приводит слова Фасси Sport24.

В сезоне-2022/23 26-летний колумбиец сыграл за команду в 24 матчах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €5,50 млн.

Ранее сообщалось, что «Антальяспор», «Коньяспор» и «Фатих Карагюмрюк» отказались подписывать Сулейманова.