Сёмин: атака «Спартака» самая сильная

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал атаку «Спартака» сильнейшей в новом сезоне РПЛ.

«Спартак» хорошо укрепился. Наверное, атака «Спартака» самая сильная. Если они после потери мяча будут хорошо играть, то они главные претенденты на чемпионство», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Красно-белые с девятью очками занимают первое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На втором месте расположился «Краснодар» (девять). Третьи — «Крылья Советов» (семь).

Ранее Александр Максименко высказался об удачном старте сезона в исполнении красно-белых.