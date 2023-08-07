Узнать больше

Сёмин: атака «Спартака» самая сильная

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал атаку «Спартака» сильнейшей в новом сезоне РПЛ.
Сёмин: атака «Спартака» самая сильная
  • РИА Новости

«Спартак» хорошо укрепился. Наверное, атака «Спартака» самая сильная. Если они после потери мяча будут хорошо играть, то они главные претенденты на чемпионство», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Красно-белые с девятью очками занимают первое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На втором месте расположился «Краснодар» (девять). Третьи — «Крылья Советов» (семь).

Ранее Александр Максименко высказался об удачном старте сезона в исполнении красно-белых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить