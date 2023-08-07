Хавбек ЦСКА Кучаев: хотел бы попробовать себя в будущем футбольным тренером

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос, чем планирует заниматься после завершения карьеры футболиста.

«Наверное хотел бы попробовать себя в будущем футбольным тренером», — цитирует Кучаева «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, что изменилось в его жизни после того, как он женился.

«Больше моя жена хотела выйти за меня замуж, шучу. Сделали шаг во взрослую жизнь. Никаких изменений не произошло после свадьбы», — добавил Кучаев.

В сезоне-2022/23 25-летний россиянин сыграл в 23 матчах за команду во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Кучаев прокомментировал решение бывших одноклубников Марио Фернандеса и Хесуса Медины перейти в стан конкурентов.