Чемпионка России среди юниоров Горбачёва пропустит контрольные прокаты
- РИА Новости
«На юниорских выступать не буду. Мне пока нельзя прыгать», — написала фигуристка в соцсетях.
8 июля спортсменка получила травму во время исполнения тройного акселя на тренировке.
Контрольные прокаты юниорской сборной России у девушек пройдут 17—18 августа.
Ранее исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев заявил, что, скорее всего, в организации не будут готовы платить Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) компенсацию за подготовку Софьи Самоделкиной.