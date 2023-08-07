Чемпионка России среди юниоров Горбачёва пропустит контрольные прокаты

Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва не сможет выступить на контрольных прокатах юниорской сборной.

«На юниорских выступать не буду. Мне пока нельзя прыгать», — написала фигуристка в соцсетях.

8 июля спортсменка получила травму во время исполнения тройного акселя на тренировке.

Контрольные прокаты юниорской сборной России у девушек пройдут 17—18 августа.

Ранее исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев заявил, что, скорее всего, в организации не будут готовы платить Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) компенсацию за подготовку Софьи Самоделкиной.