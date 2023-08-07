Узнать больше

Чемпионка России среди юниоров Горбачёва пропустит контрольные прокаты

Короткая ссылка
Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва не сможет выступить на контрольных прокатах юниорской сборной.
Чемпионка России среди юниоров Горбачёва пропустит контрольные прокаты
  • РИА Новости

«На юниорских выступать не буду. Мне пока нельзя прыгать», — написала фигуристка в соцсетях.

8 июля спортсменка получила травму во время исполнения тройного акселя на тренировке. 

Контрольные прокаты юниорской сборной России у девушек пройдут 17—18 августа.

Ранее исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев заявил, что, скорее всего, в организации не будут готовы платить Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) компенсацию за подготовку Софьи Самоделкиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить