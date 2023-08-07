Вратарь «Спартака» Максименко высказался об удачном старте сезона

Голкипер «Спартака» Александр Максименко высказался об удачном старте сезона в исполнении красно-белых.

«Четыре игры выиграли, но есть над чем работать: ни один из этих матчей не получился спокойным. Пока это не показатель, нужно двигаться дальше», — цитирует Максименко пресс-служба «Спартака».

Красно-белые с девятью очками занимают первое место в таблице Российской премьер-лиги. На втором месте расположился «Краснодар» (девять). Третьи — «Крылья Советов» (семь).

Ранее бывший президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что команде необходимо усилить позицию центрального защитника.