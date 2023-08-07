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Marca: ПСЖ считает, что позиция Мбаппе вредит проекту клуба

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«Пари Сен-Жермен» недоволен поведением Килиана Мбаппе и его возможным уходом в «Реал».
Marca: ПСЖ считает, что позиция Мбаппе вредит проекту клуба
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Руководство «парижан» считает, что 24-летний форвард уже не чувствует себя частью проекта. В то же время француз отклоняет все варианты, которые могли бы разблокировать ситуацию, включая продление контракта с опцией продажи в 2024-м, сообщает Marca.

Отмечается, что боссы ПСЖ вынуждены ждать разрешения ситуации до заключения дорогостоящих сделок, потому что игрок прямого конкурента в Лиге чемпионов. 

Мбаппе был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. Футболист по-прежнему намерен остаться у парижан до конца контракта, который истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не примет участия в первом матче команды в чемпионате Франции сезона-2023/24.

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