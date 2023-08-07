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Чугайнов — об участии Соломатина в СВО: для мужчины это нормальное состояние

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Экс-защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал известие о том, что бывший игрок московского клуба Андрей Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился на защиту Донбасса.
Чугайнов — об участии Соломатина в СВО: для мужчины это нормальное состояние
  • Legion-Media
  • © Alexei Belikov

«Если человек решил отправиться на войну, его право следует уважать. Всё-таки для мужчины это нормальное состояние. Тем более Соломатин не первый спортсмен, который ушёл на СВО. Не общались давно, хотя периодически виделись на футболе. Не знал, что он активно поддерживает солдат. Но, повторюсь, его поступок достоин уважения», — заявил Чугайнов в интервью RT.

Ранее Сергей Гуренко призвал уважать решение Соломатина отправиться в Донбасс.

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