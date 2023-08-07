Тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о зависимости команды от Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино ответил на вопрос о зависимости команды от нападающего Лионеля Месси.

«Это правда, что мы рассчитываем на лучшего игрока в мире. Подобный вопрос всегда возникает там, где играет Лионель — в «Барселоне» или сборной Аргентины, где угодно. К счастью, он у нас есть», — сказал тренер.

7 августа «Интер Майами» одержал победу над «Далласом» в матче 1/8 финала Кубка лиг. Основное время завершилось со счётом 4:4. В серии пенальти сильнее оказались игроки из Майами — 5-3.

В составе победителей двумя забитыми мячами отметился Лионель Месси. Для него дубль стал третьим подряд.

Ранее сообщалось, что Месси установил рекорд для новичков команд MLS.