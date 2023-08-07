Советник Мане обвинил Зане и «Баварию» в расизме
«Это безумие. Зане начал отрицать свои слова, а «Бавария» наказала Садио на один матч. Если цвет кожи Мане беспокоил Зане, то он также беспокоил руководство «Баварии», — цитируте Сиссе RMC Sport.
Напомним, что «Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА (0:3). Мане и Лерой Сане начали конфликтовать во время игры, а в раздевалке произошла драка, в ходе которой сенегалец ударил немца. Игроков разняли партнёры по клубу.
В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 38 матчах мюнхенской команды во всех турнирах.
Ранее Томас Тухель назвал причину перехода Мане в «Аль-Наср».