Al Riyadiah: Салах может перейти в чемпионат Саудовской Аравии этим летом

Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах может перейти в чемпионат Саудовской Аравии этим летом.

«Аль-Иттихад» начал переговоры о трансфере вингера, сообщает Al Riyadiah со ссылкой на источник из окружения футболиста.

Отмечается, что египтянину предложено €180 млн за два сезона. Выкуп игрока у «Ливерпуля» составит £60 млн.

Салах выступает за английский клуб с 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года. 31-летний нападающий в сезоне-2022/23 в 51 матче во всех турнирах забил 30 мячей и отдал 16 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €65 млн.

Ранее «Барселона» сделала предложение «Манчестер Сити» об аренде Бернарду Силвы с выкупом за £50 млн.