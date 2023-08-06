Салихова — о «Зените»: надо срочно выкупать младшего Бакаева и взять Карпина тренером

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, пошутила после поражения «Зенита» от «Динамо» (2:3) в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

«Медведеву надо срочно выкупать младшего Бакаева. Нужно реальное усиление. И ещё Карпина взять тренером», — цитирует Салихову Metaratings.

Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять).

Ранее член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Гафин назвал Константина Тюкавина лучшим нападающим России.