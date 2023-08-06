Салихова — о «Зените»: надо срочно выкупать младшего Бакаева и взять Карпина тренером
- РИА Новости
«Медведеву надо срочно выкупать младшего Бакаева. Нужно реальное усиление. И ещё Карпина взять тренером», — цитирует Салихову Metaratings.
Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.
«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять).
Ранее член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Гафин назвал Константина Тюкавина лучшим нападающим России.