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Салихова — о «Зените»: надо срочно выкупать младшего Бакаева и взять Карпина тренером

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, пошутила после поражения «Зенита» от «Динамо» (2:3) в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
Салихова — о «Зените»: надо срочно выкупать младшего Бакаева и взять Карпина тренером
  • РИА Новости

«Медведеву надо срочно выкупать младшего Бакаева. Нужно реальное усиление. И ещё Карпина взять тренером», — цитирует Салихову Metaratings.

Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять). 

Ранее член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Гафин назвал Константина Тюкавина лучшим нападающим России.

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