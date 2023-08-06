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Спортивный директор «Локомотива» — о трансферах: не всё зависит от нас в плане финансов

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Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов не исключил, что в столичный клуб придут ещё футболисты в летнее трансферное окно.
Спортивный директор «Локомотива» — о трансферах: не всё зависит от нас в плане финансов
  • РИА Новости

«Будут ли трансферы на вход? Мы не закрылись. Ищем, стараемся. Не всё зависит от нас в плане финансов, поэтому, может быть, возьмём кого-либо в аренду. Позиции рассматриваем разные», — цитирует Ульянова «Матч ТВ».

«Локомотив» в летнее трансферное окно подписал контракты с защитником Ильёй Самошниковым и нападающим Владиславом Сарвели.

Ранее Ульянов ответил на вопрос о возможном уходе из клуба полузащитника Сергея Пиняева.

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