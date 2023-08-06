Спортивный директор «Локомотива» — о трансферах: не всё зависит от нас в плане финансов
- РИА Новости
«Будут ли трансферы на вход? Мы не закрылись. Ищем, стараемся. Не всё зависит от нас в плане финансов, поэтому, может быть, возьмём кого-либо в аренду. Позиции рассматриваем разные», — цитирует Ульянова «Матч ТВ».
«Локомотив» в летнее трансферное окно подписал контракты с защитником Ильёй Самошниковым и нападающим Владиславом Сарвели.
Ранее Ульянов ответил на вопрос о возможном уходе из клуба полузащитника Сергея Пиняева.