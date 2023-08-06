Матыцин: Игры стран СНГ демонстрируют единство спортивного сообщества
- РИА Новости
«Эти Игры демонстрируют открытость нашего спортивного пространства, единство нас как спортивного сообщества. Это уважение друг к другу, консолидация всего сообщества», — цитирует Матыцина ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия будет всегда полностью поддерживать любые формы сотрудничества по отдельным видам спорта и категориям спортсменов.
Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в Белоруссии. В соревнованиях принимают участие 2 тыс. спортсменов из 23 стран.
Ранее сообщалось, что российские гандболистки разгромили команду Киргизии на старте Игр СНГ.