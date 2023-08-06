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Матыцин: Игры стран СНГ демонстрируют единство спортивного сообщества

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Министр спорта Олег Матыцин считает, что проведение Игр стран СНГ положительно скажется на развитии спортивного движения на постсоветском пространстве и за его пределами.
Матыцин: Игры стран СНГ демонстрируют единство спортивного сообщества
  • РИА Новости

«Эти Игры демонстрируют открытость нашего спортивного пространства, единство нас как спортивного сообщества. Это уважение друг к другу, консолидация всего сообщества», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия будет всегда полностью поддерживать любые формы сотрудничества по отдельным видам спорта и категориям спортсменов.

Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в Белоруссии. В соревнованиях принимают участие 2 тыс. спортсменов из 23 стран.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки разгромили команду Киргизии на старте Игр СНГ.

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