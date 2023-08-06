Ван Перси сравнил Модрича с Моцартом

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси высказался о полузащитнике «Реала» Луке Модриче.

«Он, пожалуй, один из лучших игроков в истории. Он как Моцарт, он человек искусства. Сколько ему? 37, 38? Он по-прежнему доминирует, у него глаза на затылке», — сказал ван Перси в интервью Dinamo Plus.

26 июня Модрич продлил контракт с «Реалом» ещё на один сезон. Новое соглашение хорвата рассчитано до лета 2024 года.

37-летний полузащитник выступает за команду с августа 2012 года. В прошедшем сезоне он провёл 52 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил Модричу неигровую должность в клубе.