Денисов остался доволен дебютом Медины за «Спартак»
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«Молодец, я отдал ему передачу. Видно ли на тренировках, что это уровень? Всё равно самое важное — показывать себя на поле. Надо смотреть по проведённым матчам», — цитирует Денисова СЭ.
Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Парагваец забил гол на 58-й минуте в своей дебютной игре за красно-белых. Для этого ему понадобилось два касания.
Ранее Медина заявил, что его адаптация в «Спартаке» проходит хорошо.