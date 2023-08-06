Денисов остался доволен дебютом Медины за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов оценил дебют полузащитника Хесуса Медины в матче третьего тура чемпионата России с «Рубином».

«Молодец, я отдал ему передачу. Видно ли на тренировках, что это уровень? Всё равно самое важное — показывать себя на поле. Надо смотреть по проведённым матчам», — цитирует Денисова СЭ.

Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Парагваец забил гол на 58-й минуте в своей дебютной игре за красно-белых. Для этого ему понадобилось два касания.

Ранее Медина заявил, что его адаптация в «Спартаке» проходит хорошо.