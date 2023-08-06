«Зенит» ожидает более 25 тысяч зрителей на матче с «Динамо»
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«Зенит» выйдет на поле «Газпром Арены» в лазурной форме, вратарь — в чёрном; гости сыграют в белой форме, вратарь — в зелёном. На матче ожидается более 25 тыс. зрителей», — говорится в сообщении клуба.
6 августа «Зенит» на своём поле в Санкт-Петербурге примет «Динамо». Матч начнётся в 19:00 мск.
Сине-бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Динамо» — 11-е (одно).
Ранее сообщалось, что Малком не сможет приехать на матч с «Динамо», чтобы попрощаться с «Зенитом».