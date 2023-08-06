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Друг Малкома: он светился от счастья, когда получил паспорт РФ

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Лоран Лопес Де Матос, друг экс-нападающего «Зенита» Малкома, выступающего за «Аль-Хиляль», рассказал о реакции игрока на получение российского гражданства.
Друг Малкома: он светился от счастья, когда получил паспорт РФ
  • РИА Новости

«Малком хотел получить паспорт РФ. Когда это произошло, прям светился от счастья. А дальше ему предложили огромный контракт в Саудовской Аравии. В данной ситуации ни он, ни «Зенит» не могли сказать «нет», — цитирует друга игрока СЭ.

Он добавил, что через три года бразилец может вернуться в Россию.

3 августа «Зенит» официально объявил о трансфере 26-летнего форварда в «Аль-Хиляль». Футболист был продан за €60 млн. Он выступал за российский клуб с 2019 по 2023 год.

Ранее сообщалось, что Малком дебютировал за «Аль-Хиляль».

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