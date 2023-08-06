Друг Малкома: он светился от счастья, когда получил паспорт РФ
- РИА Новости
«Малком хотел получить паспорт РФ. Когда это произошло, прям светился от счастья. А дальше ему предложили огромный контракт в Саудовской Аравии. В данной ситуации ни он, ни «Зенит» не могли сказать «нет», — цитирует друга игрока СЭ.
Он добавил, что через три года бразилец может вернуться в Россию.
3 августа «Зенит» официально объявил о трансфере 26-летнего форварда в «Аль-Хиляль». Футболист был продан за €60 млн. Он выступал за российский клуб с 2019 по 2023 год.
Ранее сообщалось, что Малком дебютировал за «Аль-Хиляль».