Кучаев заявил, что не осуждает Фернандеса и Медину за переход в стан конкурентов

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал решение бывших одноклубников Марио Фернандеса и Хесуса Медины перейти в стан конкурентов.

«Это дело каждого. Я не берусь судить людей, когда не знаю всю ситуацию. Говорить что-то плохое в адрес Фернандеса и Медины я точно не буду. Последствия переживать будут они», — цитирует Кучаева «Чемпионат».

Напомним, что в летнее трансферное окно Марио Фернандес в статусе свободного агента подписал контракт с «Зенитом» после десяти лет в ЦСКА. Медина же перешёл в «Спартак». Он отметился голом в дебютном матче за красно-белых в игре с «Рубином» (4:1).

Ранее Владимир Федотов выступил с яркой речью в раздевалке ЦСКА после победы над «Локомотивом».