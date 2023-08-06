Малком — о дебютном голе за «Аль-Хиляль»: идеальная ночь

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком посвятил запись в социальных сетях голу в дебютном матче за саудовский клуб.

«Командная работа. Поздравляю всех. Идеальная ночь», — написал бразилец.

Малком отметился голом в дебютной игре за саудовский клуб в четвертьфинальном матче Кубка арабских чемпионов с «Аль-Иттихадом» (3:1).

3 августа «Зенит» официально объявил о трансфере 26-летнего форварда в «Аль-Хиляль». Футболист был продан за €60 млн. Он выступал за российский клуб с 2019 по 2023 год.

Ранее сообщалось, что Малком дебютировал за «Аль-Хиляль».