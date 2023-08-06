Рядно стал самым молодым ассистентом ЦСКА в чемпионатах России

Защитник ЦСКА Михаил Рядно отметился уникальным достижение команды в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

Игрок сделал дебютную голевую передачу в матче. Он ассистировал Максиму Мухину на 63-й минуте.

Таким образом, Рядно в возрасте 17 лет и 321 дня стал самым молодым автором результативной передачи армейцев в матчах РПЛ. Предыдущее достижение принадлежало Алану Дзагоеву, который отметился двумя ассистами в возрасте 17 лет и 329 дней.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал 500-ю победу в РПЛ.