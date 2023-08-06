Бубнов: Дзюба — тормоз, помеха для «Локомотива»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы после матча третьего тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

«Непонятно, почему Галактионов продолжает ставить Дзюбу. Артём уже давно не может выполнять тот объём работы, который необходим для центрального нападающего. Он тормоз, помеха для «Локомотива», — цитирует Бубнова Sportbox.

Ветеран также предположил, что Михаил Галактионов продолжает выпускать игрока из-за его авторитета.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу армейцев. Дзюба провёл на поле 60 минут и не отметился результативными действиями. Вместо него в игру вошёл Владислав Сарвели.

Ранее сообщалось, что Дзюба после матча с ЦСКА ушёл в раздевалку в сопровождении врача.