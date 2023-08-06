Ласицкене ждёт, что ВФЛА допуска до участия в финале «Королевы российского спорта»

Олимпийская чемпионка по прыжках в высоту Мария Ласицкене не уверена, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) даст ей разрешение выступить на соревнованиях «Королева российского спорта».

«По регламенту я не попадаю в финал «Королевы российского спорта». И я не знаю, решился ли этот вопрос или находится в стадии решения, но мы будем готовиться», — цитирует Ласицкене ТАСС.

По словам многократной чемпионки мира, если ВФЛА интересно, чтобы она выступала в финале «Королевы спорта», то федерация введёт правило wild card.

«И я на правах победительницы прошлой серии смогу выступить. Повторюсь, все зависит от федерации, а мы готовимся и тренируемся», — добавила Ласицкене.

Спортсменка заняла шестое место на чемпионате России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске. Результат шестикратной чемпионки России — 1,86 м.

Финал легкоатлетической серии «Королева российского спорта» состоится с 17 по 19 августа в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что Тимур Моргунов выиграл чемпионат России в прыжках с шестом.





