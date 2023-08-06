Рахимов — о разгроме от «Спартака»: попали в какой-то нокаут и уже не вернулись в игру
«Мы попали в какой-то нокаут. В течение 15 минут пропустили очень непростые мячи и уже не вернулись в игру. Но видите, как случается в футболе. Нужно уметь держать удар. И нужно делать выводы», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».
По его словам, до второго гола ничего не предвещало катастрофической ситуации.
«Мы просто вышли из зоны максимальной концентрации и внимания. У «Спартака» очень хорошие исполнители», — добавил Рахимов.
«Спартак» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Рубин» — десятый (два очка).
Ранее Александр Соболев заявил, что «Спартак» показал хорошую реализацию голевых моментов в игре с «Рубином».