Рахимов — о разгроме от «Спартака»: попали в какой-то нокаут и уже не вернулись в игру

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов признался, что его подопечные не смогли справиться со слишком агрессивной игрой московского «Спартака» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

«Мы попали в какой-то нокаут. В течение 15 минут пропустили очень непростые мячи и уже не вернулись в игру. Но видите, как случается в футболе. Нужно уметь держать удар. И нужно делать выводы», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

По его словам, до второго гола ничего не предвещало катастрофической ситуации.

«Мы просто вышли из зоны максимальной концентрации и внимания. У «Спартака» очень хорошие исполнители», — добавил Рахимов.

«Спартак» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Рубин» — десятый (два очка).

Ранее Александр Соболев заявил, что «Спартак» показал хорошую реализацию голевых моментов в игре с «Рубином».