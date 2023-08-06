Ласицкене рассказала, что травма ахилла её больше не беспокоит
«Ахилл, скажем так, под контролем, то есть мы понимаем, что делать, чтобы хорошо подойти к прыжкам, к разминке», — цитирует Ласицкене ТАСС.
По словам спортсменки, у неё немного поменялась разминка.
«Но это нормально. Так и должно быть после такой травмы. Восстанавливалась под руководством реабилитолога, делала физиоупражнения. Вместе с реабилитологом и тренером конструировали тренировки», — добавила Ласицкене.
Атлетка заняла шестое место на чемпионате России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске. Результат шестикратной чемпионки России — 1,86 м.
Ранее сообщалось, что Тимур Моргунов стал победителем соревнований в прыжках с шестом на чемпионате России по лёгкой атлетике.