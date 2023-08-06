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Ласицкене рассказала, что травма ахилла её больше не беспокоит

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене сообщила, что полностью восстановилась после травмы.

«Ахилл, скажем так, под контролем, то есть мы понимаем, что делать, чтобы хорошо подойти к прыжкам, к разминке», — цитирует Ласицкене ТАСС.

По словам спортсменки, у неё немного поменялась разминка.

«Но это нормально. Так и должно быть после такой травмы. Восстанавливалась под руководством реабилитолога, делала физиоупражнения. Вместе с реабилитологом и тренером конструировали тренировки», — добавила Ласицкене.

Атлетка заняла шестое место на чемпионате России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске. Результат шестикратной чемпионки России — 1,86 м.

Ранее сообщалось, что Тимур Моргунов стал победителем соревнований в прыжках с шестом на чемпионате России по лёгкой атлетике.

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