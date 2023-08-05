Шавло: главное, чтобы Бонгонда на волне успеха не начал играть в полноги

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло считает, что полузащитник Тео Бонгонда удачно вписался в коллектив Гильермо Абаскаля.

«Главное, чтобы он сохранил этот запал на весь сезон. Хорошо, что забивает в каждом матче. Лишь бы не пришло к нему российское влияние. Имею в виду, что после яркого старта иностранцы видят, что в нашем чемпионате можно играть в полноги», — цитирует Шавло «Матч ТВ».

По мнению бронзового призёра Олимпиады, «Спартак» угадал с трансфером бельгийского хавбека.

«Если Бонгонда будет и дальше так эффективно играть, это здорово. Видно, что это хороший игрок, забивной», — добавил Шавло.

Игрок в четырёх дебютных матчах забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Он был признан лучшим футболистом «Спартака» в июле. 27-летний бельгийский хавбек победил по итогам голосования.

Бонгонда в июле подписал контракт со «Спартаком» до 2027 года.

Ранее Квинси Промес заявил, что ожидал удачного дебюта Бонгонда в «Спартаке».