Федотов: Медина не понял, что означает противостояние ЦСКА со «Спартаком»
«Объясняли Медине, что значит наше противостояние, но он мало что понял. Его карьера развивается по заслугам, по крайней мере финансово. Могу лишь пожелать удачи», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
Парагваец забил мяч через две минуты после выхода на замену в своей дебютной игре за красно-белых в рамках третьего тура РПЛ с казанским «Рубином» (4:1). Для этого ему понадобилось два касания.
26-летний латиноамериканец выступал за ЦСКА с января 2022 года. 10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года.
Ранее Медина заявил, что его адаптация в «Спартаке» проходит хорошо.