СЭ: Дзюба после матча с ЦСКА ушёл в раздевалку в сопровождении врача

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба после матча третьего тура чемпионата России по футболу с ЦСКА отправился в раздевалку с врачом.

По информации «Спорт-Экспресс», игрок держался за бедро в подтрибунном помещении.

Дзюба провёл на поле 60 минут и не отметился результативными действиями. Вместо него в игру вошёл Владислав Сарвели.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу армейцев.

Таким образом, ЦСКА поднялся на пятое место, набрав шесть очков. «Локомотив» — восьмой (четыре).

Ранее сообщалось, что Фёдор Чалов возглавил гонку бомбардиров РПЛ.