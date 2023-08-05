СЭ: Дзюба после матча с ЦСКА ушёл в раздевалку в сопровождении врача
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По информации «Спорт-Экспресс», игрок держался за бедро в подтрибунном помещении.
Дзюба провёл на поле 60 минут и не отметился результативными действиями. Вместо него в игру вошёл Владислав Сарвели.
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу армейцев.
Таким образом, ЦСКА поднялся на пятое место, набрав шесть очков. «Локомотив» — восьмой (четыре).
Ранее сообщалось, что Фёдор Чалов возглавил гонку бомбардиров РПЛ.