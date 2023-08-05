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СЭ: Дзюба после матча с ЦСКА ушёл в раздевалку в сопровождении врача

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба после матча третьего тура чемпионата России по футболу с ЦСКА отправился в раздевалку с врачом.
СЭ: Дзюба после матча с ЦСКА ушёл в раздевалку в сопровождении врача
  • globallookpress.com

По информации «Спорт-Экспресс», игрок держался за бедро в подтрибунном помещении.

Дзюба провёл на поле 60 минут и не отметился результативными действиями. Вместо него в игру вошёл Владислав Сарвели.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу армейцев. 

Таким образом, ЦСКА поднялся на пятое место, набрав шесть очков. «Локомотив» — восьмой (четыре).

Ранее сообщалось, что Фёдор Чалов возглавил гонку бомбардиров РПЛ.

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