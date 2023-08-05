Галактионов — о разгроме «Локомотива»: у ЦСКА и шансов-то не было поначалу

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что железнодорожники упустили инициативу в столичном дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

«Поначалу всё получалось, у нас было три момента, Дзюба, Пиняев и Самошников. У ЦСКА и шансов-то не было поначалу. Но они забили трижды и обеспечили результат. Надо поздравить соперника, армейцы сыграли хорошо», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что в «тактически равной игре важны нюансы».

«Попали под пенальти, потом второй гол, и эмоциональный запал стал другим, ЦСКА перехватил инициативу», — заявил Галактионов.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу армейцев. Голами в составе хозяев отметились Фёдор Чалов (29-я минута), Милан Гайич (31-я) и Максим Мухин (55-я, 63-я).

За гостей единственный мяч на 61-й минуте забил Егор Погостнов.

ЦСКА поднялся на пятое место, набрав шесть очков. «Локомотив» — восьмой (четыре).

Ранее сообщалось, что Фёдор Чалов возглавил гонку бомбардиров РПЛ.