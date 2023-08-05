Романо: «Ноттингем» предложил «Зениту» €4 млн за Барриоса

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в английском «Ноттингем Форрест».

Клуб АПЛ предложил команде с берегов Невы €4 млн за колумбийского хавбека, написал Фабрицио Романо в Twitter.

По информации СМИ, «Зенит» готов отпустить полузащитника минимум за €15 млн.

Барриос в сезоне-2023/24 принял участие в двух матчах за петербуржцев и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в €18 млн.

Ранее мексиканский клуб «Пачука» сделал официальное предложение Барриосу.