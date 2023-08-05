Узнать больше

Галактионов сделал пять замен за три минуты в игре с ЦСКА

Короткая ссылка
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов за короткий промежуток времени поменял пятерых игроков в матче третьего тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.
Галактионов сделал пять замен за три минуты в игре с ЦСКА
  • РИА Новости

Наставник железнодорожников сделал пять замен за три минуты. Поле покинули Артём Дзюба, Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Сергей Пиняев и Илья Самошников, вместо которых вышли Владислав Сарвели, Вильсон Изидор, Антон Миранчук, Максим Ненахов и Дмитрий Рыбчинский.

Встреча в настоящий момент проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Счёт к 73-й минуте — 4:1 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что Максим Мухин оформил дубль в матче с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить