Галактионов сделал пять замен за три минуты в игре с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов за короткий промежуток времени поменял пятерых игроков в матче третьего тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

Наставник железнодорожников сделал пять замен за три минуты. Поле покинули Артём Дзюба, Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Сергей Пиняев и Илья Самошников, вместо которых вышли Владислав Сарвели, Вильсон Изидор, Антон Миранчук, Максим Ненахов и Дмитрий Рыбчинский.

Встреча в настоящий момент проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Счёт к 73-й минуте — 4:1 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что Максим Мухин оформил дубль в матче с «Локомотивом».