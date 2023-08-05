Галактионов сделал пять замен за три минуты в игре с ЦСКА
- РИА Новости
Наставник железнодорожников сделал пять замен за три минуты. Поле покинули Артём Дзюба, Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Сергей Пиняев и Илья Самошников, вместо которых вышли Владислав Сарвели, Вильсон Изидор, Антон Миранчук, Максим Ненахов и Дмитрий Рыбчинский.
Встреча в настоящий момент проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Счёт к 73-й минуте — 4:1 в пользу хозяев.
Ранее сообщалось, что Максим Мухин оформил дубль в матче с «Локомотивом».