Агент Хлусевича заявил, что Даниил не намерен принимать предложение «Болоньи»

Олег Мавренков, агент Даниила Хлусевича, дал понять, что полузащитник продолжит выступать за красно-белых в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Даня очень счастлив в «Спартаке». Предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» продавать его не хочет», — цитирует Мавренкова «Матч ТВ».

По информации СМИ, клуб элитного дивизиона чемпионата Италии «Болонья» намерен приобрести Хлусевича на позицию левого защитника.

Российский хавбек в нынешнем сезоне забил два мяча и отдал одну результативную передачу в трёх матчах во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал информацию об интересе «Болоньи» к Хлусевичу.