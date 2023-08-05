Узнать больше

Агент Хлусевича заявил, что Даниил не намерен принимать предложение «Болоньи»

Короткая ссылка
Олег Мавренков, агент Даниила Хлусевича, дал понять, что полузащитник продолжит выступать за красно-белых в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.
Агент Хлусевича заявил, что Даниил не намерен принимать предложение «Болоньи»
  • Gettyimages.ru

«Даня очень счастлив в «Спартаке». Предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» продавать его не хочет», — цитирует Мавренкова «Матч ТВ».

По информации СМИ, клуб элитного дивизиона чемпионата Италии «Болонья» намерен приобрести Хлусевича на позицию левого защитника.

Российский хавбек в нынешнем сезоне забил два мяча и отдал одну результативную передачу в трёх матчах во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал информацию об интересе «Болоньи» к Хлусевичу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить