Агент Хлусевича заявил, что Даниил не намерен принимать предложение «Болоньи»
- Gettyimages.ru
«Даня очень счастлив в «Спартаке». Предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» продавать его не хочет», — цитирует Мавренкова «Матч ТВ».
По информации СМИ, клуб элитного дивизиона чемпионата Италии «Болонья» намерен приобрести Хлусевича на позицию левого защитника.
Российский хавбек в нынешнем сезоне забил два мяча и отдал одну результативную передачу в трёх матчах во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал информацию об интересе «Болоньи» к Хлусевичу.