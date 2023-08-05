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Федун — о судействе: такого бы никогда в нормальном чемпионате не назначили

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Бывший президент «Спартака» Леонид Федун оценил работу арбитра Евгения Кукуляка в матче третьего тура чемпионата России с «Рубином».
Федун — о судействе: такого бы никогда в нормальном чемпионате не назначили
  • РИА Новости

«Какое качество футбола, такое качество судейства. Такого бы никогда в нормальном чемпионате не назначили. Слава богу, что это не повлияло на результат игры. Сколько я был в «Спартаке», столько «Спартак» судей не любит», — цитирует Федуна «СЭ».

Кукуляк зафиксировал фол Руслана Литвинова и наказал команду штрафным. Угочукву Иву забил гол после розыгрыша этого стандартного удара на 39-й минуте.

В «Спартаке» усомнились в правильности решения, назвав подкат Литвинова чистым.

Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» начал сезон РПЛ с трёх побед подряд впервые с сезона-2013/14.

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