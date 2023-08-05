Ласицкене — о шестом месте: сделала то, на что способен организм
- РИА Новости
«Не было смысла расстраиваться из-за результата. Я делала то, на что способен организм. Надо принять тот факт, что мы никогда не готовились так впритык. Поэтому я получала удовольствие от женских прыжков, болела за девочек», — цитирует Ласицкене РИА Новости.
Спортсменка заняла шестое место. Результат шестикратной чемпионки России — 1,86 м.
Золото завоевала Кристина Королёва (1,91), второй стала Аделина Андреева (1,91), третьей — Наталья Спиридонова (1,89).
Ранее сообщалось, что Тимур Моргунов стал победителем соревнований в прыжках с шестом на чемпионате России по лёгкой атлетике в Челябинске.