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Ласицкене — о шестом месте: сделала то, на что способен организм

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене оценила своё выступление на чемпионате России по лёгкой атлетике.
Ласицкене — о шестом месте: сделала то, на что способен организм
  • РИА Новости

«Не было смысла расстраиваться из-за результата. Я делала то, на что способен организм. Надо принять тот факт, что мы никогда не готовились так впритык. Поэтому я получала удовольствие от женских прыжков, болела за девочек», — цитирует Ласицкене РИА Новости.

Спортсменка заняла шестое место. Результат шестикратной чемпионки России — 1,86 м.

Золото завоевала Кристина Королёва (1,91), второй стала Аделина Андреева (1,91), третьей — Наталья Спиридонова (1,89).

Ранее сообщалось, что Тимур Моргунов стал победителем  соревнований в прыжках с шестом на чемпионате России по лёгкой атлетике в Челябинске.

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