«Спартак» разгромил «Рубин» в третьем туре РПЛ и стал лидером турнирной таблицы

«Спартак» одержал победу над «Рубином» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 4:1.

Голами в составе гостей отметились Тео Бонгонда (19-я минута), Хесус Медина (58-я), Михаил Игнатов (67-я) и Квинси Промес (73-я).

За хозяев единственный мяч на 39-й минуте забил Угочукву Иву.

Таким образом, «Спартак» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Рубин» — десятый (два очка).

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы команд на матч РПЛ.