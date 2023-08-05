Узнать больше

«Спартак» разгромил «Рубин» в третьем туре РПЛ и стал лидером турнирной таблицы

Короткая ссылка
«Спартак» одержал победу над «Рубином» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
«Спартак» разгромил «Рубин» в третьем туре РПЛ и стал лидером турнирной таблицы
  • РИА Новости

Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 4:1.

Голами в составе гостей отметились Тео Бонгонда (19-я минута), Хесус Медина (58-я), Михаил Игнатов (67-я) и Квинси Промес (73-я).

За хозяев единственный мяч на 39-й минуте забил Угочукву Иву.

Таким образом, «Спартак» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Рубин» — десятый (два очка).

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы команд на матч РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить