«Спартак» разгромил «Рубин» в третьем туре РПЛ и стал лидером турнирной таблицы
- РИА Новости
Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 4:1.
Голами в составе гостей отметились Тео Бонгонда (19-я минута), Хесус Медина (58-я), Михаил Игнатов (67-я) и Квинси Промес (73-я).
За хозяев единственный мяч на 39-й минуте забил Угочукву Иву.
Таким образом, «Спартак» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Рубин» — десятый (два очка).
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы команд на матч РПЛ.